Le abitudini di Spence per tenere alla larga il nervosismo pre partita: il giocatore inglese si è raccontato a British GQ
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Di Djed Spence si dice che sia il giocatore più rilassato della Nazionale inglese. «Non mi innervosisco più. Credo di avere smesso intorno ai 18 anni», ha spiegato il giocatore inglese in un'intervista a British GQ nella quale racconta dettagli intimi della sua quotidianità: CONTINUA A LEGGERE.
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