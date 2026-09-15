Il centrocampista dell'Inter è tornato sul successo ottenuto contro l'Udinese

Fabio Alampi
Vitiello

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Nella vittoria in rimonta dell'Inter contro l'Udinese c'è stato spazio anche per Aleksandar Stankovic. Il centrocampista serbo è entrato in campo nei minuti finali del match, ed è pure andato vicino al gol con un calcio di punizione che si è stampato sul palo.

FC Internazionale v Udinese Calcio - Serie A 2026/27
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Il classe 2005 ha poi affidato a Instagram le sue sensazioni: "Bella serata a San Siro. Vittoria di carattere, insieme ai nostri tifosi. Niente di meglio".

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