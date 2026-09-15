L'Inter di inizio campionato un anno fa contro l'Inter di questo inizio campionato. A Chivu hanno chiesto cosa è cambiato da Udinese (gara persa a settembre 2025) a Udinese (la partita di ieri) e lui ha risposto: "Scontato, i trofei in bacheca sono due". Ma ad essere cambiati sono i punti collezionati. E il mister lo ha specificato subito dopo: "Questa è un'altra stagione, abbiamo sei punti in più dopo quattro giornate. Stiamo cercando di migliorare senza perdere l'identità, stiamo cercando di coinvolgere tutti nelle rotazioni".

Nella scorsa stagione erano 6. Quest'anno sono 12 e valgono il primo posto in classifica con la squadra nerazzura appaiata alla Roma, prossima rivale di campionato.

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Inter a confronto

Specialità della casa i gol segnati, 11 un anno fa, 13 quest'anno in quattro gare giocate. Un numero che è reso possibile anche perché è aumentato il numero dei tiri a partita: 17.1 la media di un anno fa. 25 quella di quest'anno. Ma c'è ancora da registrare la difesa. Erano stati 7 i gol incassati un anno fa a inizio stagione, 6 i gol incassati finora. L'Inter subisce più tiri in porta 9.1 la media della scorsa stagione dopo quattro giornate, 9.8 quest'anno.

L'Inter un anno fa era decima di questi tempi. Poi come è andata a finire si sa. Se subire gol è il prezzo da pagare per una squadra che ama giocare in verticale e andare avanti è stato chiesto a Chivu dopo la vittoria con l'Udinese: " Qualche rischio lo prendiamo perché siamo costretti a fare questo tipo di gioco, è la nostra identità. Non siamo perfetti e non vogliamo esserlo: dobbiamo lavorare, fare determinate cose, grazie a Dio ci sono cose che dobbiamo migliorare". Work in progress.

(Fonte: Skysport)