Erano compagni al Manchester City e si ritrovano ora all'Inter. Ci vorrà qualche tempo per rivedersi, ma Stones e Akanji si conoscono bene. Il difensore svizzero ha ripostato l'annuncio ufficiale del club nerazzurro con la foto dell'ex compagno e ha scritto: "Welcome Broski!!!", "Bentornato fratello", per dargli il benvenuto a Milano.

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I due si erano sentiti anche nei giorni scorsi, ma non era ancora arrivata la firma dell'inglese sul contratto con l'Inter e allora, per scaramanzia, Stones non aveva ancora certificato al compagno l'arrivo al club nerazzurro.

Sì, ci siamo sentiti, ma non gli ho detto nulla di quello che stava succedendo. Volevo essere sicuro che tutto fosse definito e ufficiale prima di dirglielo. Sono sicuro che avesse già intuito qualcosa e probabilmente aveva già visto le notizie, ma non volevo portarmi sfortuna prima della firma. Sono davvero felice di ritrovarlo. È uno dei migliori difensori con cui abbia mai giocato. Sono molto felice di tornare a giocare con lui e di giocare con i giocatori che ho affrontato a livello di club e con la nazionale e di cui conosco il valore. Non vedo l’ora di conoscere tutti», ha detto a proposito di Akanji e dei suoi futuri compagni.