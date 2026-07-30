John Stones è arrivato all'Inter e sui social è stato presentato anche attraverso un video che racconta un po' di più su di lui e sulla sua personalità. Il calciatore ha risposto ad alcune veloci domande in un botta e risposta con uno dei social media manager nerazzurri.

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Pronti a conoscere il nostro nuovo Nerazzurro?🎙️ pic.twitter.com/0esi9Qn5Jq — Inter ⭐⭐ (@Inter) July 30, 2026

-Che parola useresti per descriverti come calciatore?

Intelligente.

-Qual è il nome del primo giocatore a cui pensi se senti dire Inter?

Ronaldo.

-Il tuo sport preferito oltre il calcio?

Golf.

-La tua canzone preferita?

Ne ho davvero tante, non ne ho una preferita.

-Il tuo cibo italiano preferito?

Pasta.

-La prima volta che sei venuto in Italia?

Anni fa.

-Ultimo film guardato?

Non lo so, guardo le Serie Tv più che i film. E la prima serie che ho visto e I Soprano. Davvero bellissima.