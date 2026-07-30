Il club nerazzurro ha intervistato su gusti e curiosità il difensore inglese che ha appena firmato un biennale
VIDEO FCIN1908 / Inter, Stones ha firmato il contratto: l'uscita dalla sede di viale della Liberazione
John Stones è arrivato all'Inter e sui social è stato presentato anche attraverso un video che racconta un po' di più su di lui e sulla sua personalità. Il calciatore ha risposto ad alcune veloci domande in un botta e risposta con uno dei social media manager nerazzurri.
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Pronti a conoscere il nostro nuovo Nerazzurro?🎙️ pic.twitter.com/0esi9Qn5Jq— Inter ⭐⭐ (@Inter) July 30, 2026
-Che parola useresti per descriverti come calciatore?
Intelligente.
-Qual è il nome del primo giocatore a cui pensi se senti dire Inter?
Ronaldo.
-Il tuo sport preferito oltre il calcio?
Golf.
-La tua canzone preferita?
Ne ho davvero tante, non ne ho una preferita.
-Il tuo cibo italiano preferito?
Pasta.
-La prima volta che sei venuto in Italia?
Anni fa.
-Ultimo film guardato?
Non lo so, guardo le Serie Tv più che i film. E la prima serie che ho visto e I Soprano. Davvero bellissima.
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