Giorni fa Fabrizio Biasin aveva espresso un'opinione molto precisa riguardo al presunto colpo mediatico invocato in estate per il mercato dell'Inter. Le parole del giornalista erano andate dritte al punto: "All'Inter serve il fuoriclasse? Esattamente il motivo per cui Marotta non la vuole fare questa cosa. Tra l'altro quest'estate qualcuno ha messo in giro la voce: Oaktree vuole prendere il grande giocatore. Ma posso dire una cosa? È una stronzata". Bruno Longhi ha replicato alle dichiarazioni di Biasin con un detto milanese ironico: CONTINUA A LEGGERE.