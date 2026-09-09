Il giornalista ha analizzato nei dettagli la sconfitta dell'Inter di Chivu contro il Real Madrid di José Mourinho
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Gianfranco Teotino è intervenuto a Radio Sportiva per analizzare e commentare nel dettaglio la sfida di Champions League tra Real Madrid e Inter. La squadra di Chivu ha indirizzato in negativo una partita che stava conducendo bene, complici alcuni errori grossolani. Che cosa manca veramente alla squadra di Cristian Chivu? Ecco il pensiero di Teotino: CONTINUA A LEGGERE.
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