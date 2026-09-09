Gianfranco Teotino è intervenuto a Radio Sportiva per analizzare e commentare nel dettaglio la sfida di Champions League tra Real Madrid e Inter. La squadra di Chivu ha indirizzato in negativo una partita che stava conducendo bene, complici alcuni errori grossolani. Che cosa manca veramente alla squadra di Cristian Chivu? Ecco il pensiero di Teotino: CONTINUA A LEGGERE.