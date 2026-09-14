Focus sulla Champions League e sulla mentalità che l'Inter ha acquisito nella scorsa stagione

Redazione1908
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Gianfranco Teotino è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva per rispondere alle domande dei tifosi. Tra i temi trattati anche quello della Champions League e della prestazione dell'Inter contro il Real Madrid. Ecco cosa ne pensa Teotino della mentalità della squadra di Chivu in Europa: CONTINUA A LEGGERE.

Teotino

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