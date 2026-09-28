Mauro Icardi è uno dei tanti giocatori svincolati, che non ha ancora trovato una squadra dalla quale ricominciare dopo l'addio al Galatasaray. L'ex attaccante dell'Inter è sempre al centro dei pensieri dei tifosi della Serie A, che si chiedono se l'argentino troverà posto nel nostro campionato. A questa domanda ha risposto Gianfranco Teotino: CONTINUA A LEGGERE.