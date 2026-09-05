VIDEO FCIN1908 / Sneijder: “Inter, se batti Napoli e Real messaggio a tutti. Ausilio e Chivu..."

Nella giornata di ieri Dario Baccin è stato "ufficialmente" presentato con un'introduzione di Beppe Marotta, nella conferenza stampa di Cristian Chivu alla vigilia di Inter-Napoli. Il passaggio di testimone da Piero Ausilio a Baccin si è concretizzato nelle parole emozionate del nuovo ds. E di Ausilio, ma non solo, si continua a parlare anche a Radio Sportiva. Ecco il commento di Gianfranco Teotino sui temi più caldi: CONTINUA A LEGGERE.