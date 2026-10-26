Il confronto tra i tifosi dell'Inter e il giornalista sportivo
Inter-Fiorentina: la vittoria non cancella lo scandalo degli scandali. Thuram meglio di Lukaku prime
Sandro Sabatini, intervenuto a Radio Sportiva, è stato chiamato in causa da numerosi ascoltatori in merito alle sue affermazioni a proposito del rigore non concesso all'Inter nel match contro la Fiorentina. In controtendenza con ciò che hanno e stanno affermando tutti gli addetti ai lavori. Per questo motivo molti ascoltatori hanno voluto confrontarsi con Sabatini sull'episodio: CONTINUA A LEGGERE.
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