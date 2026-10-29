Chivu onesto e furioso. Stankovic bocciato? Mercato a impatto zero. E l'arbitro...

Paolo Tomaselli è intervenuto a Tutti Convocati per parlare e analizzare la prestazione dell'Inter contro il Venezia. I nerazzurri di Chivu sono sembrati stanchi e svuotati mentalmente, ma hanno portato a casa i tre punti. Ecco il pensiero del giornalista del Corriere della Sera: CONTINUA A LEGGERE.