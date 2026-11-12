VIDEO FCIN1908 / Zidane: "All'inizio alla Juve ho sofferto. Allenarla? Perché no"

A Radio Sportiva si è parlato di allenatori giovani e moderni che stanno portando un nuovo modo di fare calcio nella nostra Serie A. Guido Vaciago ha detto la sua sull'argomento, eleggendone uno su tutti: CONTINUA A LEGGERE.