Il direttore di Tuttosport si è espresso in merito agli allenatori giovani che stanno portando un calcio più offensivo

Redazione1908
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VIDEO FCIN1908 / Zidane: "All'inizio alla Juve ho sofferto. Allenarla? Perché no"

A Radio Sportiva si è parlato di allenatori giovani e moderni che stanno portando un nuovo modo di fare calcio nella nostra Serie A. Guido Vaciago ha detto la sua sull'argomento, eleggendone uno su tutti: CONTINUA A LEGGERE.

Tuttosport, sfiduciato dal comitato di redazione il direttore Guido Vaciago

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