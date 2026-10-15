VIDEO FCIN1908 / Inter-Bruges, Chivu: "Bisogna mantenere la calma e ritrovare umiltà"

Come mai l'Inter in Europa fatica e concede troppo agli avversari? Che cosa significa che i nerazzurri devono ancora registrare la fase difensiva? E quali decisioni verranno prese rispetto al momento di difficoltà di Pep Martinez? A tutte queste domande ha cercato di rispondere anche Guido Vaciago, direttore di Tuttosport: CONTINUA A LEGGERE.