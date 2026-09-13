Focus sulla sconfitta dell'Inter con il Real Madrid: il direttore di Tuttosport fa una riflessione più generale
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Guido Vaciago è intervenuto a Radio Sportiva per parlare di Champions League. Due le partite sotto i riflettori: Real Madrid-Inter e Napoli-Arsenal. Secondo il direttore di Tuttosport c'è un elemento che le accomuna e non è un elemento positivo: CONTINUA A LEGGERE.
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