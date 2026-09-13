Focus sulla sconfitta dell'Inter con il Real Madrid: il direttore di Tuttosport fa una riflessione più generale

Redazione1908
Mourinho

VIDEO / Mourinho elogia l’Inter: "Scudetto? Solo una può starle vicino"

Guido Vaciago è intervenuto a Radio Sportiva per parlare di Champions League. Due le partite sotto i riflettori: Real Madrid-Inter e Napoli-Arsenal. Secondo il direttore di Tuttosport c'è un elemento che le accomuna e non è un elemento positivo: CONTINUA A LEGGERE.

Guido Vaciago

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti