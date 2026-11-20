Il vero fuoriclasse che faceva la differenza alla Juve? Secondo i tifosi bianconeri è Marotta
VIDEO FCIN1908 / Marotta: "Scudetto e bilancio in attivo, con Oaktree creata Inter vincente"
L'unico vero fuoriclasse in grado di rimettere in piedi la Juventus è Marotta? Lo ha dichiarato più di un tifoso in diretta a Microfono Aperto con Guido Vaciago. Il direttore di Tuttosport ha commentato l'ipotesi: CONTINUA A LEGGERE.
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