VIDEO FCIN1908 / Marotta: "Scudetto e bilancio in attivo, con Oaktree creata Inter vincente"

L'unico vero fuoriclasse in grado di rimettere in piedi la Juventus è Marotta? Lo ha dichiarato più di un tifoso in diretta a Microfono Aperto con Guido Vaciago. Il direttore di Tuttosport ha commentato l'ipotesi: CONTINUA A LEGGERE.