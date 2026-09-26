A Radio Sportiva si continua a discutere della sconfitta della Nazionale italiana contro il Belgio. Sotto i riflettori la prestazione per nulla brillante degli Azzurri, con qualche insufficienza più pesante delle altre. Per esempio, il centrocampo. A proposito di Romano, che ieri ha fatto molta fatica, la Gazzetta dello Sport scrive: "Non sparate sul soldato Romano. Non era il salvatore della patria prima di Italia-Belgio e adesso non è il principale responsabile della sconfitta degli azzurri contro i Diavoli Rossi". Ecco il pensiero di Guido Vaciago in merito: CONTINUA A LEGGERE.