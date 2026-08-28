La finestra di calciomercato estivo sta per chiudere i battenti. In casa Inter, a proposito di mercato, Beppe Marotta si è espresso così: "Credo non ci saranno avvicendamenti nel mercato in entrata e in uscita. Però è un mercato dinamico, siamo alla finestra e se ci saranno opportunità le coglieremo. Però realisticamente non ne vedo all'orizzonte". Guido Vaciago ha parlato del mercato e della rosa nerazzurra ai microfoni di Radio Sportiva, confrontandosi con l'opinione dei tifosi: CONTINUA A LEGGERE.