Focus sulla rosa dell'Inter: è veramente questo il punto debole?
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La finestra di calciomercato estivo sta per chiudere i battenti. In casa Inter, a proposito di mercato, Beppe Marotta si è espresso così: "Credo non ci saranno avvicendamenti nel mercato in entrata e in uscita. Però è un mercato dinamico, siamo alla finestra e se ci saranno opportunità le coglieremo. Però realisticamente non ne vedo all'orizzonte". Guido Vaciago ha parlato del mercato e della rosa nerazzurra ai microfoni di Radio Sportiva, confrontandosi con l'opinione dei tifosi: CONTINUA A LEGGERE.
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