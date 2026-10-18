GUARRO e PACE EP27: La frase di Chivu e l'Inter diversa. Tocca a Provedel. Dimarco non sta bene

L'Inter ha una rosa che in Italia non ha eguali. Ne è convinto Enrico Varriale, che dopo la vittoria per 3-1 dei nerazzurri sul campo del Bologna ha voluto sottolineare soprattutto un aspetto della squadra di Cristian Chivu: la qualità delle alternative.

Il giornalista, attraverso un post pubblicato su X, ha analizzato la rimonta del Dall'Ara, arrivata dopo il vantaggio iniziale del Bologna firmato da Pobega. Una partita nella quale, secondo Varriale, i cambi dell'allenatore nerazzurro hanno fatto la differenza.

Varriale: «Nella ripresa l'Inter dilaga grazie ai cambi di Chivu»

«Un organico così in Serie A non ce l'ha nessuno»

Vince ancora una volta in rimonta in campionato l'Inter, che supera il Bologna andato in vantaggio col gol di Pobega. Rossoblù anche sfortunati nel primo tempo con un palo colpito dallo stesso centrocampista. Ma nella ripresa i nerazzurri dilagano grazie ai cambi di Chivu, che mette dentro lo scatenato Bonny, decisivo».Il successo di Bologna è arrivato dopo la delusione europea contro il Club Brugge. Un risultato che, secondo il giornalista, permette alla squadra di Chivu di lasciarsi alle spalle almeno in parte la brutta serata di Champions.

Riscattata così la sconfitta in Champions. Un organico così in Serie A non ce l'ha nessuno».

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«In Europa la musica cambia...»

Nello stesso intervento, però, Varriale aggiunge una precisazione che sa di punzecchiatura.

In Europa la musica cambia...».

Una considerazione che arriva dopo la sconfitta contro il Brugge, con l'Inter chiamata all'immediato riscatto.