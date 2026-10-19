GUARRO e PACE EP27: La frase di Chivu e l'Inter diversa. Tocca a Provedel. Dimarco non sta bene

A Sky Calcio Club, l'ex difensore Beppe Bergomi ha parlato così dell'Inter vista finora tra Serie A e Champions League. “Rimonte Inter? Ha un sistema di gioco consolidato, in Italia sono 6 anni che fa più gol di tutti. Gioca con due prime punte, è una delle poche a farlo. La facilità con cui crea occasioni da gol è da vedere.

Getty Images

Ma il campionato è una cosa e la Champions è un’altra, noi Fabio lo vediamo andando in giro, tutte hanno esterni offensivi da uno contro uno. Lì l’Inter deve essere brava nel non andare sotto e essere paziente, anche abbassando le aspettative. Con tutto rispetto, primo tempo ieri molto bene il Bologna, nel secondo meno. È diverso tra Italia ed Europa.

Getty

Penso sempre che l’Inter non sia una squadra di riaggressione e di pressing alto, Chivu li spinge fuori, quindi i tre dietro devono accettare l’uno contro uno. L’Inter per me è più di controllo invece, non dico sia giusto o sbagliato, quando recupera palla rimane molto bella da vedere. Ma le trame di gioco ora sono meno, il calcio è diverso. E l’Inter ha perso due difensori fondamentali non sostituiti, Acerbi e De Vrij. All’Inter mancano. Non puoi dire che quelli di ora non siano bravi, ma devono difendere a campo aperto. Carlos Augusto ora è il migliore probabilmente”.