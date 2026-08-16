Enrico Varriale, intervenuto su Twitter, ha fatto la sua griglia di partenza della Serie A a 6 giorni dall'inizio del campionato

Matteo Pifferi
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VIDEO / Che gol di Stones all'esordio con l'Inter! Destro alla Lautaro e Betis ko

Mancano sei giorni all'inizio del campionato di Serie A e c'è tanta curiosità soprattutto per quanto riguarda le primissime posizioni.

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Il mercato ancora aperto può cambiare le carte in tavola ma intanto si discute sul valore delle squadre di vertice, con l'Inter che si è rinforzata sul mercato grazie agli innesti di Spence e Stones oltre al riscatto di Stankovic e all'arrivo di Provedel come vice Martinez tra i pali.

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Enrico Varriale, giornalista, si è espresso così in merito alla griglia della Serie A... CONTINUA A LEGGERE

Varriale

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