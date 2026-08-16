Enrico Varriale, intervenuto su Twitter, ha fatto la sua griglia di partenza della Serie A a 6 giorni dall'inizio del campionato
VIDEO / Che gol di Stones all'esordio con l'Inter! Destro alla Lautaro e Betis ko
Mancano sei giorni all'inizio del campionato di Serie A e c'è tanta curiosità soprattutto per quanto riguarda le primissime posizioni.
Il mercato ancora aperto può cambiare le carte in tavola ma intanto si discute sul valore delle squadre di vertice, con l'Inter che si è rinforzata sul mercato grazie agli innesti di Spence e Stones oltre al riscatto di Stankovic e all'arrivo di Provedel come vice Martinez tra i pali.
Enrico Varriale, giornalista, si è espresso così in merito alla griglia della Serie A... CONTINUA A LEGGERE
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