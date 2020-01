Ventola mostra l’occhio nero. Galante: “Unico modo per fermarti”. Ma l’ex compagno lo punge…

Siparietto social a tinte nerazzurre tra ex interisti. Nicola Ventola ha pubblicato una foto su Instagram con un occhio pesto e un messaggio motivazionale: “Non importa quante volte cadi, ma l’importante è rialzarsi e cogliere le occasioni che di sicuro si presenteranno… Segui il tuo cuore, pensa positivo“.

Evidentemente, però, Fabio Galante, ex difensore dell’Inter e suo compagno di squadra in nerazzurro nella stagione 1998-99, non si è lasciato intenerire e ha ironizzato: “Nicolinooooo my friend …l’unico modo per fermarti.. era farti l’occhio nero“. Pronta la controrisposta di Ventola, che ha punto Galante così: “Con quel gomito spigoloso che avevi”.

(Fonte: Instagram Ventola)