SM – Eriksen sempre più convinto: vuole l’Inter subito! Marotta aspetta l’assist più importante

Continuano i passi in avanti nella trattativa che porterebbe Christian Eriksen all’Inter già a gennaio. L’agente del danese, riporta SportMediaset, è ora a Londra per trattare con il Tottenham dopo il blitz a Milano e l’accordo trovato con i nerazzurri: 8 milioni più bonus al giocatore, che sembra sempre più convinto di andare all’Inter senza aspettare la scadenza del contratto. L’Inter si aspetta un aiuto da Mourinho, che dovrebbe indirizzare le idee della sua società per passare all’incasso subito e non perderlo a zero a giugno. Marotta ha poi chiuso con il Flamengo la cessione del Gabigol, con lui che si è ridotto l’ingaggio per restare in Brasile. Politano? Era tutto fatto col Milan per Kessié, salvo poi frenare tutto per favorire lo scambio con Spinazzola: i rossoneri si sono poi gettati su Vecino, senza però trovare gli stessi riscontri. Vidal e Young non sono più le priorità, mentre presto l’Inter chiuderà per Giroud: balla circa un milione di euro.