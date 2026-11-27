Focus sul centrocampista turco e sui giocatori che all'Inter possono sostituirlo
La mossa strategica dell'Inter per il futuro: cambiano le cose e arriva il nuovo benchmark
Mercato Inter, questione Hakan Calhanoglu. Bruno Longhi ha risposto alle domande dei tifosi, che riguardano l'importanza del centrocampista turco nella squadra di Chivu. Il giornalista sportivo ha analizzato la questione, soffermandosi anche sul vice Calha: CONTINUA A LEGGERE.
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