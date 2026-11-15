Le scelte di Roberto Mancini in prospettiva: chi rischia il posto da titolare?

Redazione1908
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L'Ital-Inter fa l'impresa, fegati esplodono. Mancio, assist a Chivu? Frattesi emoziona

A Radio Sportiva si parla di Nazionale e delle scelte di Roberto Mancini. La prova convincente degli Azzurri ha sviscerato tante tematiche, delle quali i tifosi dibattono. Si parla anche e soprattutto di quel cambio generazionale che Mancini sta promuovendo. Ecco come la pensa Gianni Visnadi: CONTINUA A LEGGERE.

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