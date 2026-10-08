Dopo la lunghissima sosta per le Nazionali si torna a parlare di calcio giocato. L'Inter affronterà il Parma sabato alle 18 e i tifosi si chiedono con quale formazione scenderanno in campo i nerazzurri. Come stanno i giocatori che sono stati impegnati con le rispettive Nazionali? Ecco il pensiero di Gianni Visnadi: CONTINUA A LEGGERE.