VIDEO FCIN1908 / Marotta: "Ecco cosa ha rappresentato Mazzola con l’Inter e con la Nazionale"

Infortunio per Curtis Jones in casa Inter. Come evidenzia La Gazzetta dello Sport, si è fermato l'ex Liverpool, arrivato in estate per 30 milioni più 5 di bonus. Niente Parma e non solo, ecco che problema hanno evidenziato gli esami e i tempi di recupero del centrocampista.

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"Si era fermato in allenamento e gli esami medici hanno evidenziato un risentimento muscolare all’adduttore che richiederà circa una ventina di giorni per guarire. Una tegola per Cristian Chivu, che contava sull’inglese dopo una sosta importante in cui si era allenato regolarmente con il gruppo, tanto da candidarsi per una maglia da titolare col Parma. L’infortunio ridisegna così i piani dell’allenatore in un reparto molto ricco ma con qualche problema di gestione nell’ultimo periodo. Calhanoglu, reduce a sua volta da un infortunio, dovrebbe riprendersi il posto in regia, mentre Zielinski rientra dagli impegni con la Polonia con 327 minuti accumulati in quattro partite, tutte da titolare. Per completare il reparto restano le opzioni Mkhitaryan e Sucic, entrambi candidati a giocare dall’inizio", si legge.