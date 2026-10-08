VIDEO FCIN1908 / Marotta: "Ecco cosa ha rappresentato Mazzola con l’Inter e con la Nazionale"

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Il tecnico dell'Inter Chivu dovrà fare a meno del centrocampista inglese, Curtis Jones, per circa tre settimane. Ecco chi dovrebbe prendere il suo posto col Parma.

Secondo Sky Sport dovrebbe toccare a Provedel tra i pali dell'Inter, con Martinez, di rientro dalla convocazione con la Spagna, in panchina. Davanti a lui Pavard, Bisseck e Carlos Augusto dovrebbero comporre il trio difensivo. Bastoni, utilizzato da Mancini, dovrebbe inizialmente riposare.

Le novità saranno a centrocampo, dove in regia dovrebbe rientrare Calhanoglu. Al suo fianco Barella e Mkhitaryan, l'armeno sostituirà Jones infortunato che sarebbe dovuto partire titolare. Sulle fasce Luis Henrique e Dimarco. Davanti la coppia Thuram-Bonny.