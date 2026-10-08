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REAL MADRID

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Intervistato dal direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni, il tecnico del Real Madrid José Mourinho ha parlato del ritorno al Real, dell'addio alla Roma e anche dell'Inter:

Quando sei venuto al Real Madrid, quando hai cominciato a pensare che saresti tornato?

«Di solito prima esiste un contatto e dopo inizia il rumore, con base nel contatto. Qualcuno ha parlato, da un lato o dall'altro, e dopo inizia il rumore, quando esiste già qualcosa. Qui è stato esattamente l'opposto: il rumore è iniziato quando c'erano zero contatti.

Io ero al Benfica, felice. È un club speciale per me, stava a dieci minuti da casa, cosa che non succedeva da vent'anni. Era un club che aveva bisogno di un salto. Pensavo di rimanere lì con il mio contratto di tre anni. Poi è iniziato il rumore».

Tu eri sorpreso?

«Sì, sì, ero sorpreso dal rumore. Non ci ho pensato. Ho pensato: è solo un rumore. Il Real Madrid aveva cambiato allenatore a metà stagione, poi era arrivato Arbeloa. Le cose, i risultati, non erano famosi e iniziò il rumore. Ma nessuno aveva parlato con me.

Il mio rapporto con il Real Madrid è un rapporto di quanti anni? Tredici anni. Da quando sono andato via sono sempre rimasto in contatto. Siamo amici, siamo legati. Dopo tanti anni Carlo è stato allenatore qui. Anche la relazione che abbiamo noi non lascia spazio a dubbi, perché sapevo che ero amico del presidente Florentino. Non c'era niente da nascondere».

Non c'erano ombre?

«No, non c'erano ombre. Io sono sempre stato vicino al Real Madrid. Quando è iniziato il rumore ho pensato: questo non è vero. Io sono al Benfica, con la testa al Benfica, con la testa al futuro del Benfica. Non ho mai pensato che fosse vero».

Poi avete giocato contro il Real Madrid.

«Sì, abbiamo giocato tre partite in due settimane».

E avete fatto anche bene, peraltro, come Benfica.

«Abbiamo vinto la partita che ci ha qualificato, una qualificazione storica. Dopo quattro partite avevamo zero punti: mai una squadra con zero punti dopo quattro partite si era qualificata. Noi ci siamo qualificati all'ultimo secondo della partita numero otto, contro il Real Madrid, con un gol di un portiere. È una cosa incredibile.

Dopo, l'eliminazione è stata molto dura per quella situazione di Vinicius e Prestianni. Una situazione difficile per tutti».

Tu eri in mezzo. È stato abbastanza complicato, perché era difficile prendere una posizione netta. Oltretutto si parlava di razzismo, quindi era un tema molto scabroso.

«È stato un punto molto delicato, difficile per noi, perché alla fine Prestianni è stato squalificato non per razzismo. Io sono stato ucciso dall'opinione pubblica, principalmente da tanti opportunisti, per una situazione assolutamente incontrollabile.

Tu hai un giocatore che dice: “Non è vero”. Nessuno ha la prova che sia vero. Tu non puoi prendere una posizione. Qualsiasi cosa avessi detto sarebbe stata comunque sbagliata secondo l'opinione pubblica».

Sì, è vero.

«Quello che mi piace molto nel finale di questa storia è che da una parte c'era un ragazzo fantastico e dall'altra c'è un ragazzo d'oro. È stato un problema, ma alla fine io ho conosciuto i due lati.

È stato duro, dal punto di vista della gestione è stata molto dura: dopo aver giocato l'eliminatoria, venire a Madrid senza sapere se ci sarebbe stata una punizione, se avrei potuto giocare o meno. Una situazione tremendamente difficile».

Il Benfica era casa per te, però quando ho visto che era ufficiale il tuo ritorno al Real Madrid ho pensato: “Questa è casa”. Io personalmente ho pensato: questa è casa di José. È il livello di José. Anche il Benfica è un livello altissimo, però il Real, dopo le esperienze che avevi avuto al Fenerbahçe, al Tottenham, con il Covid, alla Roma, dove peraltro avevi vinto, è un livello molto alto, ma non il livello del Real. Ho pensato: è tornato a casa. E ho visto un sorriso diverso. Ho sbagliato io?

«Io... tu sai, io ho un rapporto molto, molto speciale con praticamente tutti i miei ex club. Quasi tutti.

Il Tottenham è stato un periodo Covid, zero connessione umana, stadio quasi sempre vuoto. Abbiamo giocato due o tre partite con il pubblico, dopo senza pubblico, senza interazione. Non ho potuto avere quella connessione con il Tottenham.

Dopo il Fenerbahçe, una piazza speciale, una cultura molto speciale. Sono stato lì solo tredici, quattordici mesi.

Con tutti gli altri club — Inter, Roma, Chelsea, Manchester, Benfica — io ho sentito sempre casa mia, perché sono uscito sempre bene. Anche quando sono stato esonerato. Esonero senza una parola mia negativa.

Tu sai quanto, per esempio, mi ha fatto male al cuore l'uscita dalla Roma».

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