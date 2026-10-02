Riflettori puntati sulle sanzioni che il Manchester City rischia in Premier League

Redazione1908

Gianni Visnadi è intervenuto a Radio Sportiva per analizzare lo scenario che riguarda il Manchester City e l'indagine che sta scuotendo la Premier League. Il giornalista si è espresso sulla giustizia sportiva e ha ricordato - a proposito di una eventuale riassegnazione dei titoli - un elemento fondamentale: CONTINUA A LEGGERE.

Visnadi

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