Riflettori puntati sulle sanzioni che il Manchester City rischia in Premier League
Gianni Visnadi è intervenuto a Radio Sportiva per analizzare lo scenario che riguarda il Manchester City e l'indagine che sta scuotendo la Premier League. Il giornalista si è espresso sulla giustizia sportiva e ha ricordato - a proposito di una eventuale riassegnazione dei titoli - un elemento fondamentale: CONTINUA A LEGGERE.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Mercato Inter
FCINTER1908 / Arrivano le proposte per Calhanoglu e Carlos Augusto: cosa offrirà l'Inter
Mercato Inter
Ecco il nuovo acquisto dell'Inter: "Con lui Marotta non dovrà intervenire ancora sul mercato"
Social
Inter, Curtis Jones si 'scusa' con i tifosi: "Bello incontrarvi. Mi dispiace ma non sapevo che..."
Interviste
Stones: "All'Inter per vincere, faccio questa promessa ai tifosi! E vi dico che in spogliatoio..."
Mercato Inter
Sky Sport DE - Inter su Jeltsch: chi è il 2006 già visionato dagli osservatori. E lo Stoccarda...
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti