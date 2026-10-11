La formazione scelta da Chivu per il match (vinto) contro il Parma ha scatenato alcune riflessioni

Redazione1908
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La vittoria dell'Inter contro il Parma ha riportato al centro il dibattito sulla gestione del gruppo da parte di Cristian Chivu. La formazione schierata dal tecnico rumeno ha infatti dato la possibilità di giocare ai calciatori con un minutaggio meno importante, senza patire nulla a livello di prestazione e di risultato. Ecco come Gianni Visnadi ha commentato una scelta in particolare di Chivu: CONTINUA A LEGGERE.

Visnadi

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