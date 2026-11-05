L'Inter dopo il derby è tornata a vincere e convincere in Champions League. E ora l'attende la delicata sfida contro il Como, che ieri al Lens ha rifilato la bellezza di 9 gol. Nonostante il calendario degli impegni calcistici scorra, si continua a parlare di derby e delle scelte di Chivu. Ecco come ha risposto Gianni Visnadi alla domanda sul modulo di un tifoso interista: CONTINUA A LEGGERE.