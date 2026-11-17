Belgio-Inter 4-1: guerra aperta e caccia al nerazzurro. Cassano sbaglia o ha ragione?

La grande scuola italiana di difensori non è più una certezza nel panorama del nostro calcio? Se lo chiedono gli ascoltatori e tifosi a Radio Sportiva. Gianni Visnadi ha offerto il suo punto di vista, intervenendo sui singoli giocatori chiamati in causa dopo la sconfitta della Nazionale italiana contro il Belgio: CONTINUA A LEGGERE.