A Radio Sportiva si parla della difesa dell'Inter. Un tifoso è intervenuto per chiedere a Gianni Visnadi se con la partenza di Darmian e Acerbi il reparto non si sia alleggerito troppo. In vista di Roma-Inter, quali rimedi deve provare a mettere in atto la squadra nerazzurra per non rischiare di prendere gol come è successo contro il Real Madrid e contro l'Udinese? Questa la risposta di Visnadi: CONTINUA A LEGGERE.