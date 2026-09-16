Focus sulla difesa nerazzurra: con il mercato estivo si è alleggerita? Ecco il pensiero di Gianni Visnadi
VIDEO FCIN1908 / Inter, succede di tutto contro l'Udinese: l'analisi di FcInter1908
A Radio Sportiva si parla della difesa dell'Inter. Un tifoso è intervenuto per chiedere a Gianni Visnadi se con la partenza di Darmian e Acerbi il reparto non si sia alleggerito troppo. In vista di Roma-Inter, quali rimedi deve provare a mettere in atto la squadra nerazzurra per non rischiare di prendere gol come è successo contro il Real Madrid e contro l'Udinese? Questa la risposta di Visnadi: CONTINUA A LEGGERE.
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