Frecciata tremenda di Wanda all'ex marito Mauro Icardi
VIDEO / Wanda Nara, il video allo specchio è provocante: il look non passa inosservato
Tra Wanda Nara e Mauro Icardi prosegue una per nulla silenziosa guerra costellata da provocazioni e frecciate a distanza. Meglio se pubblicate sui social. L'ultimo capitolo di questa telenovela argentina senza fine, ma ricca di colpi di scena, lo ha scritto Wanda con un gesto provocatorio che sta facendo discutere: CONTINUA A LEGGERE.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Rassegna stampa
Solo la Gazzetta boccia Sucic, gli altri giornali in coro: "Senza gol divorato è da 7!". Da quando Boban...
Rassegna stampa
Inter, oltre Lautaro c'è di più: Bonny uomo del momento, Pio c'è e Thuram manda messaggi a...
Ultima ora
Zenga: "Ecco cosa penso di Bonny e di Martinez. Il peggiore in campo è stato..."
Rassegna stampa
Chivu, intervallo più agitato da quando è all'Inter: furioso, tremavano i muri! Ce l'aveva con...
Social
Capuano: “Thuram? Rigore. Doveri ha ignorato un dettaglio fondamentale. Orsato smentito da..."
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti