La polemica tra Wanda Nara e China Suarez, la nuova compagna di Mauro Icardi, assume contorni sempre più... bollenti
VIDEO / Wanda Nara, il video allo specchio è provocante: il look non passa inosservato
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La polemica tra Wanda Nara e China Suarez, la nuova compagna di Mauro Icardi, assume contorni sempre più... bollenti.
Con alcuni messaggi diffusi su Instagram, infatti, l'ex moglie dell'attaccante argentino, attualmente svincolato, torna a lanciare accuse alla Suarez riguardo al video della discussione tra le due quando la stessa Wanda è andata a prendere sua figlia a Nordelta, cioè la “casa dei sogni” di Icardi.
Questo il messaggio della stessa Wanda:
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