Il vicepresidente nerazzurro ha partecipato con un messaggio sentito al cordoglio di questi minuti per la scomparsa dello storico capitano del Milan
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La notizia della triste scomparsa di Franco Baresi ha fatto in pochi minuti il giro del mondo. Javier Zanetti, vicepresidente dell'Inter, ha postato uno dei ricordi che lo lega all'ormai scomparsa bandiera del mondo Milan, dedicandogli un ultimo messaggio.
"Bandiera, Capitano, Leggenda: 6 per sempre! Una leggenda per generazioni. Buon viaggio, Franco", le parole postate sui social dall'argentino che nel tempo lo aveva conosciuto e con Baresi aveva condiviso diverse esperienze nell'ambito di una sana rivalità.
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