VIDEO / Rocchi contestato a Carrara con insulti e banconote sventolate in faccia

Ivan Zazzaroni si esprime sull'inchiesta arbitri e in particolare su Gianluca Rocchi (qui gli ultimi sviluppi sulla vicenda). Ecco il commento del direttore del Corriere dello Sport, affidato al suo profilo Instagram.

"Fottuto dai suoi stessi colleghi e da un'inchiesta basata su illazioni. Sputtanato, costretto a autosospendersi e a perdere il lavoro: Gianluca Rocchi ha certamente commesso degli errori come designatore, ma non ha mai favorito nessuno.

L'ho difeso dal primo minuto, anche davanti al pm. Mi auguro che possa prendersi qualche rivincita. E che i vertici dell'Aia si facciano un esame di coscienza", ha scritto.

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