L'ex portiere nerazzurro deteneva da Italia '90 il record di imbattibilità nei Mondiali: è stato superato dallo spagnolo e lo ha applaudito con un post su Instagram
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Unai Simon, il portiere che si è appena laureato campione del mondo con la Spagna, è diventato il portiere con la striscia di imbattibilità più lunga della storia del torneo. Un record che era detenuto fino a questa edizione dei Mondiali da Walter Zenga, ex portiere dell'Inter e dell'Italia, ai Mondiali del 1990 che si sono giocati nel nostro Paese.
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A quel record e al collega che ha vinto il premio come miglior portiere della competizione, l'ex estremo difensore nerazzurro ha dedicato un post sui social. "I record non sono eterni. I ricordi sì. Per tanti anni ho avuto l’onore di detenere il record di imbattibilità ai Mondiali. Oggi quel primato passa a Unai Simón", ha scritto Walter sul suo profilo Instagram.
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