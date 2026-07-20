Unai Simon, il portiere che si è appena laureato campione del mondo con la Spagna, è diventato il portiere con la striscia di imbattibilità più lunga della storia del torneo. Un record che era detenuto fino a questa edizione dei Mondiali da Walter Zenga, ex portiere dell'Inter e dell'Italia, ai Mondiali del 1990 che si sono giocati nel nostro Paese.

Getty Images

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

A quel record e al collega che ha vinto il premio come miglior portiere della competizione, l'ex estremo difensore nerazzurro ha dedicato un post sui social. "I record non sono eterni. I ricordi sì. Per tanti anni ho avuto l’onore di detenere il record di imbattibilità ai Mondiali. Oggi quel primato passa a Unai Simón", ha scritto Walter sul suo profilo Instagram.

Caricamento post Instagram...

"Mi congratulo con lui e con la Spagna per questo straordinario traguardo. Essere superati da chi scrive la storia del calcio non è una sconfitta: è il naturale proseguimento della storia stessa. Complimenti Unai. Da collega, da portiere e da uomo di calcio, ti applaudo", ha aggiunto Zenga.