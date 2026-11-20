Paolo Ziliani è tornato a parlare dell'intervista rilasciata da Antonio Conte a Cronache di Spogliatoio. Le parole dell'ex tecnico Juve e Inter hanno aperto un dibattito sulle ripercussioni che potrebbero avere sull'ambiente Juve. "La pantomima cui stiamo assistendo, che poi è l'ennesimo déjà vu, è spassosa: sotto una patina di finta non chalance", ha esordito Ziliani nel suo nuovo approfondimento, che mette in luce una possibile verità: CONTINUA A LEGGERE.