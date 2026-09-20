Focus del giornalista sulla partita vista all'Olimpico: ecco perché i nerazzurri hanno impressionato Ziliani, c'è un dato curioso
VIDEO FCIN1908 / All'Olimpico finisce in parità: Inter ancora sotto di due gol, Lautaro riacchiappa la Roma
Paolo Ziliani non ha dubbi. Quella all'Olimpico è stata una sfida scudetto bella, avvincente ed estremamente emozionante. C'è una cosa che ha fatto arrabbiare Cristian Chivu. Il tecnico non ha nascosto in conferenza stampa il fatto di essersi confrontato nello spogliatoio con la sua squadra. A questo proposito Paolo Ziliani ha fatto notare un aspetto curioso, che ribalta le analisi fatte: CONTINUA A LEGGERE.
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