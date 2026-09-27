Ziliani sul "protocollo Orsato" e sull'irregolarità del nostro campionato di Serie A: la prova arriva dagli arbitri italiani all'estero
VIDEO FCIN1908 / Simonelli: "Scudetto? Lotta a tre. E ho già detto ad Orsato che..."
Paolo Ziliani lo aveva scritto anticipando i tempi, ancora prima che il nostro campionato di Serie A iniziasse. C'è un evidente problema di protocollo, deciso dal designatore Orsato. E secondo il giornalista il Palazzo avrebbe dovuto intervenire quanto prima. Ziliani porta la prova del fatto che il nostro campionato sia "fuorilegge". Ecco cosa hanno fatto Massa e Di Bello in Inghilterra-Spagna: CONTINUA A LEGGERE.
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