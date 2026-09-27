VIDEO FCIN1908 / Simonelli: "Scudetto? Lotta a tre. E ho già detto ad Orsato che..."

Paolo Ziliani lo aveva scritto anticipando i tempi, ancora prima che il nostro campionato di Serie A iniziasse. C'è un evidente problema di protocollo, deciso dal designatore Orsato. E secondo il giornalista il Palazzo avrebbe dovuto intervenire quanto prima. Ziliani porta la prova del fatto che il nostro campionato sia "fuorilegge". Ecco cosa hanno fatto Massa e Di Bello in Inghilterra-Spagna: CONTINUA A LEGGERE.