FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 societa e storia campioni nerazzurri Sabato il Corazon Classic Match. Le Legend dell’Inter sfidano quelle del Real: i convocati

societa e storia

Sabato il Corazon Classic Match. Le Legend dell’Inter sfidano quelle del Real: i convocati

Sabato il Corazon Classic Match. Le Legend dell’Inter sfidano quelle del Real: i convocati - immagine 1
Partita tra ex giocatori nerazzurri e madridisti sabato al Bernabeu. La delegazione nerazzurra sarà guidata da Toldo. L'allenatore sarà Bergomi
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano Caporedattore 

Un appuntamento prestigioso, una squadra piena di campioni indimenticabili. Sabato 13 giugno alle 12 le Legend dell'Inter affronteranno il Real Madrid Leyendas nel Corazon Classic Match in programma allo stadio Santiago Bernabeu di Madrid.

Sabato il Corazon Classic Match. Le Legend dell’Inter sfidano quelle del Real: i convocati- immagine 2

La locandina dell'evento (inter.it)

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Da Javier Zanetti a Esteban Cambiasso, da Goran Pandev a Maicon: sono 26 gli ex calciatori nerazzurri che scenderanno in campo al Bernabeu per l'amichevole benefica organizzata dal Real Madrid. La delegazione nerazzurra sarà guidata da Francesco Toldo, responsabile del Progetto Legends per il Club.

Dopo l'esibizione all'Arena Civica di Milano in occasione dell'evento Arena Interista, le Legend nerazzurre torneranno dunque in campo per affrontare una squadra ricca di campioni indimenticabili della storia del Real Madrid.

Sabato il Corazon Classic Match. Le Legend dell’Inter sfidano quelle del Real: i convocati- immagine 3

Questo l'elenco completo dei convocati per la sfida contro il Real Madrid Leyendas:

PortieriFrancesco Toldo, Sébastien Frey, Paolo Orlandoni

Difensori Javier Zanetti, Fabio Galante, Lucio, Maicon, Andrea Ranocchia, Danilo D'Ambrosio, Davide Santon

Centrocampisti Fredy Guarin, Emre, Andy Van der Meyde, David Pizarro, Esteban Cambiasso, Borja Valero, Joel Obi, Giorgos Karagounis, Antonio Candreva, Hernanes

Attaccanti Victor Obinna, Giampaolo Pazzini, Goran Pandev, David Suazo, Rodrigo Palacio

Allenatore Giuseppe Bergomi.

(Fonte: inter.it)

Leggi anche
Mourinho saluta il Benfica: “Onore e privilegio guidare questo club. Ai miei giocatori...
Ex Inter, a Walter Zenga l’edizione 2026 del ‘Premio Azeglio Vicini’

© RIPRODUZIONE RISERVATA