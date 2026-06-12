Una serata speciale in vista di un evento significativo: alla vigilia del Corazon Classic Match tra l'Inter Legends e il Real Madrid Leyendas i rappresentanti nerazzurri hanno partecipato a una cena esclusiva presso il ristorante Puerta 57 all’interno dello stadio Bernabéu.

La delegazione dell'Inter guidata dal Presidente e CEO Giuseppe Marotta è stata accolta da Emilio Butragueño, leggenda del Real Madrid e direttore delle relazioni istituzionali della società spagnola. Il dirigente era accompagnato da alcuni rappresentanti della Fundación Real Madrid, organizzatrice del match amichevole in programma allo stadio Bernabéu sabato 13 giugno.