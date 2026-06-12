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Inter Legends, cena al Bernabeu con Marotta in attesa del match con le Real Madrid Leyendas

Inter Legends, cena al Bernabeu con Marotta in attesa del match con le Real Madrid Leyendas - immagine 1
Domani la partita amichevole tra gli ex giocatori nerazzurri e gli ex giocatori del club spagnolo
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano Caporedattore 

Una serata speciale in vista di un evento significativo: alla vigilia delCorazon Classic Match tra l'Inter Legends e il Real Madrid Leyendas i rappresentanti nerazzurri hanno partecipato a una cena esclusiva presso il ristorante Puerta 57 all’interno dello stadio Bernabéu.

Inter Legends, cena al Bernabeu con Marotta in attesa del match con le Real Madrid Leyendas- immagine 2

La locandina dell'evento (inter.it)

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La delegazione dell'Inter guidata dal Presidente e CEO Giuseppe Marotta è stata accolta da Emilio Butragueño, leggenda del Real Madrid e direttore delle relazioni istituzionali della società spagnola. Il dirigente era accompagnato da alcuni rappresentanti della Fundación Real Madrid, organizzatrice del match amichevole in programma allo stadio Bernabéu sabato 13 giugno.

Questo l'elenco completo dei convocati dell'Inter per la sfida contro il Real Madrid Leyendas:

PortieriFrancesco Toldo, Sébastien Frey, Paolo Orlandoni

Difensori Javier Zanetti, Fabio Galante, Lucio, Maicon, Andrea Ranocchia, Danilo D'Ambrosio, Davide Santon

Centrocampisti Fredy Guarin, Emre, Andy Van der Meyde, David Pizarro, Esteban Cambiasso, Borja Valero, Joel Obi, Giorgos Karagounis, Antonio Candreva, Hernanes

Attaccanti Victor Obinna, Giampaolo Pazzini, Goran Pandev, David Suazo, Rodrigo Palacio

Allenatore Giuseppe Bergomi.

(Fonte: inter.it)

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