L'ex campione nerazzurro ha accompagnato in macchina Madonna al centro del campo durante lo show dell'intervallo andato in scena per la finale della Coppa del Mondo

Eva A. Provenzano
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Un intervallo da Superbowl. I Mondiali di Calcio in America hanno raccolto tutte le caratteristiche precise del Paese più particolare del mondo. Uno specchio tra polemiche, contraddizioni e momenti spettacolari.

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Prima della finale la cerimonia di apertura con Laura Pausini e l'ex Take That Robbie Williams, spazio anche al noto attore Tom Cruise. Poi all'intervallo, tra primo e secondo tempo, la musica ancora protagonista con tante star che si sono alternate sul palco. Justin Biebier e la sua chitarra, Shakira che si è esibita sulle note di "Dai, dai" realizzato in collaborazione con la stella dell'afrobeat Burna Boyche e che è la canzone inno della Coppa del Mondo 2026.

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Aveva aperto quel momento tra primo e secondo tempo, il cosiddetto half-time, Madonna. Dalla pancia dello stadio la nota artista americana è arrivata al centro del campo accompagnata da un volto noto agli interisti. Il Fenomeno Ronaldo guidava la macchinina con la pop star a bordo e accanto a lui c'era Ronaldinho. Due ex campioni del Mondo col Brasile. Il Mondiale 2026 è stato anche quello in cui gli ex calciatori sono stati grandi protagonisti.

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