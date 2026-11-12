Inter Campus e l'Inter prendono strade diverse dopo 29 anni di storia comune. Una separazione che riguarda uno dei progetti sociali piÃ¹ importanti e riconosciuti del calcio italiano, nato nel 1997 per volontÃ di Massimo Moratti e diventato nel tempo un punto di riferimento internazionale.

Dal 21 luglio 2026, infatti, la gestione del progetto Ã¨ passata alla Fondazione We Are The Campus, sostenuta dalle famiglie Moratti e Tronchetti Provera. Un cambiamento significativo, che segna la fine della gestione diretta da parte del club nerazzurro.

PerchÃ© l'Inter ha lasciato la gestione di Inter Campus

Come ricostruito dalla stampa, la separazione si inserisce nella riorganizzazione delle attivitÃ benefiche dell'Inter, avviata sotto la proprietÃ Oaktree.

Il club ha infatti modificato la propria struttura dedicata alla solidarietÃ , trasformando Inter Futura nella Fondazione Inter EF-ETS, un ente filantropico che si occupa di sostenere iniziative sociali attraverso risorse economiche, beni e servizi.

La trasformazione era stata deliberata nel dicembre 2024 e la nuova fondazione Ã¨ stata iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore nel maggio 2025, come risulta dai documenti ufficiali della societÃ nerazzurra.

Inter Campus, invece, ha storicamente basato la propria attivitÃ su una presenza diretta nei territori, attraverso programmi educativi e sportivi destinati ai bambini piÃ¹ vulnerabili.

Cosa cambia per Inter Campus: il nome e le maglie nerazzurre

La separazione societaria non comporta perÃ² la scomparsa del progetto, che continuerÃ a operare attraverso la nuova fondazione.

Carlotta Moratti, che guida We Are The Campus, ha spiegato al Corriere della Sera:

«Il progetto resta intatto, ma cambia la governance e vive parallelo allâ€™InterÂ».

Anche dal club nerazzurro Ã¨ arrivata una precisazione sulla prosecuzione del rapporto di collaborazione.

Il nome dell'Inter e le maglie nerazzurre continueranno infatti a essere presenti nelle attivitÃ di Inter Campus, sulla base degli accordi di licenza relativi all'utilizzo del marchio.

Un progetto presente in 31 Paesi

Fondato nel 1997, Inter Campus ha costruito negli anni una rete internazionale che coinvolge, grazie al lavoro di centinaia di operatori locali.

L'obiettivo resta quello originario: utilizzare il calcio come strumento educativo, favorendo l'inclusione e garantendo ai bambini il diritto al gioco.

A cambiare Ã¨ dunque la struttura che gestisce l'iniziativa. Dopo quasi trent'anni, saranno le famiglie Moratti e Tronchetti Provera a portare avanti autonomamente il progetto, mentre l'Inter proseguirÃ il proprio impegno sociale attraverso la sua fondazione.