"Un weekend unico e indimenticabile per gl i Inter Club della Calabria , protagonisti assoluti in una serie di eventi a forti tinte nerazzurre. Nel weekend 6-7 giugno si sono svolte tante attività organizzate per la festa del coordinamento regionale, eventi che hanno visto la numerosissima partecipazione dei soci".

Questi numeri sono festeggiati alla presenza di due ex giocatori dell'Inter, Hernanese David Suazo ospiti dei Club nerazzurri e protagonisti di una serie di incontri con i tifosi che hanno potuto scattare foto con loro e chiedere degli autografi. Durante il weekend si sono svolte tantissime attività che hanno visto un grande numero di partecipanti, tra le quali un torneo di calcetto riservato ai soci junior e uno spettacolo dedicato al mondo dei tifosi tesserati.