fcinter1908 societa e storia Inter Club Calabria, la festa del coordinamento regionale con Hernanes e Suazo

societa e storia

Inter Club Calabria, la festa del coordinamento regionale con Hernanes e Suazo

Inter Club Calabria, la festa del coordinamento regionale con Hernanes e Suazo - immagine 1
Tante le attività svolte al raduno del centro coordinamento degli Inter Club calabresi: Meet&Greet con i due ex giocatori
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano Caporedattore 

"Un weekend unico e indimenticabile per gli Inter Club della Calabria, protagonisti assoluti in una serie di eventi a forti tinte nerazzurre. Nel weekend 6-7 giugno si sono svolte tante attività organizzate per la festa del coordinamento regionale, eventi che hanno visto la numerosissima partecipazione dei soci". 

Lo racconta l'Inter sul sito ufficiale spiegando che in questi giorni sono stati festeggiati i circa 70 Inter Club presenti sul territorio calabrese e che contano sugli 8mila soci.

Inter Club Calabria, la festa del coordinamento regionale con Hernanes e Suazo- immagine 2
inter.it

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Questi numeri sono festeggiati alla presenza di due ex giocatori dell'Inter, Hernanese David Suazo ospiti dei Club nerazzurri e protagonisti di una serie di incontri con i tifosi che hanno potuto scattare foto con loro e chiedere degli autografi. Durante il weekend si sono svolte tantissime attività che hanno visto un grande numero di partecipanti, tra le quali un torneo di calcetto riservato ai soci junior e uno spettacolo dedicato al mondo dei tifosi tesserati.

(Fonte: inter.it)

Leggi anche
Scudetto Inter, l’edicola di via Brera 21 e la stazione Tricolore diventano nerazzurre
Ricci: “Oaktree non porta solo soldi, ha visione. Per crescere l’Inter deve diventare…”

© RIPRODUZIONE RISERVATA