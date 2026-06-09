"Un weekend unico e indimenticabile per gli Inter Club della Calabria, protagonisti assoluti in una serie di eventi a forti tinte nerazzurre. Nel weekend 6-7 giugno si sono svolte tante attività organizzate per la festa del coordinamento regionale, eventi che hanno visto la numerosissima partecipazione dei soci".
societa e storia
Inter Club Calabria, la festa del coordinamento regionale con Hernanes e Suazo
Lo racconta l'Inter sul sito ufficiale spiegando che in questi giorni sono stati festeggiati i circa 70 Inter Club presenti sul territorio calabrese e che contano sugli 8mila soci.
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Questi numeri sono festeggiati alla presenza di due ex giocatori dell'Inter, Hernanese David Suazo ospiti dei Club nerazzurri e protagonisti di una serie di incontri con i tifosi che hanno potuto scattare foto con loro e chiedere degli autografi. Durante il weekend si sono svolte tantissime attività che hanno visto un grande numero di partecipanti, tra le quali un torneo di calcetto riservato ai soci junior e uno spettacolo dedicato al mondo dei tifosi tesserati.
(Fonte: inter.it)
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