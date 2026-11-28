In vista della Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità, che si celebra ogni anno il 3 dicembre, Inter ha organizzato una giornata speciale dedicata alle proprie squadre Special, ospitando a San Siro gli atleti di Real Eyes Sport, Snakes Milano e Sporting4E in occasione di Inter-Genoa.

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L'iniziativa si inserisce nel più ampio impegno che il Club porta avanti a favore dell'inclusione e dell'accessibilità, con l'obiettivo di garantire a tutte le persone la possibilità di vivere pienamente la passione per i colori nerazzurri. Durante l'intera stagione, infatti, Inter promuove iniziative di accoglienza speciali e servizi di supporto per i propri tifosi, dall’audiodescrizione all’utilizzo della LIS nelle conferenze stampa.

La giornata è stata pensata per valorizzare il percorso sportivo e umano degli atleti delle tre squadre, che disputano con la maglia nerazzurra le proprie gare di calcio per ipovedenti, powerchair fooball e campionato FIGC DCP, e rafforzare il loro senso di appartenenza alla famiglia nerazzurra attraverso un'esperienza unica all'interno dello stadio.

Tra i momenti più significativi è stato previsto un esclusivo walkabout a San Siro, che permetterà agli atleti di visitare alcuni degli spazi più iconici del Meazza, vivendo da protagonisti il dietro le quinte del matchday nerazzurro. Un'occasione speciale per scoprire da vicino luoghi simbolo normalmente riservati ai protagonisti della partita e immergersi nell'atmosfera che accompagna ogni gara dell'Inter.

L'esperienza è proseguita poi nelle aree hospitality dello stadio grazie al supporto di Nike, che ha scelto di affiancare il Club nell'iniziativa mettendo a disposizione la propria Sky Lounge per accogliere la delegazione degli atleti nerazzurri. Un contributo importante per rendere ancora più speciale questa serata.

Tra gli appuntamenti più attesi anche l'incontro con il Vice President e Club Ambassador Javier Zanetti e le Legend nerazzurre Francesco Toldo, Fabio Galante e Zé Maria, che hanno condiviso racconti, emozioni e i valori che da sempre caratterizzano il mondo Inter.

(Fonte: inter.it)