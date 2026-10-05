VIDEO FCIN1908 / Ricci (CRO Inter): "BBVA sponsor maglia giovanili. E in cantiere c'è..."

Un salto indietro di quasi trent’anni. Nike ha ufficialmente lanciato la nuova maglia rétro dell’Inter per la stagione 2026-27, un modello che pesca a piene mani nell’immaginario nerazzurro di fine anni ’90. Si tratta di una maglia lifestyle della collezione Energy, che non verrà indossata in campo.

L’ispirazione principale è la terza maglia del 1998-99, una delle divise più riconoscibili dell’epoca, con un richiamo evidente anche alla lunghissima partnership tra Inter e Pirelli.

Blu, fascia nera e Swoosh dorato

Il nuovo modello parte da una, attraversata al centro da una larga fascia orizzontale nera.

Neri anche il classico colletto a V e i bordi delle maniche, mentre il logo Nike sul petto è dorato. Una combinazione molto semplice, volutamente rétro, che riporta immediatamente alle divise indossate dall’Inter alla fine degli anni ’90.

Ma il dettaglio che cattura maggiormente l’attenzione è un altro.

La scritta INTER come il vecchio logo Pirelli

Al centro della maglia compare infatti una grande scritta bianca, realizzata con un carattere grafico che richiama apertamente quello dello storico marchio Pirelli.

Una scelta tutt’altro che casuale.

Pirelli è stata sponsor di maglia dell’Inter per 26 anni, dal 1995 al 2021, accompagnando alcune delle stagioni e delle vittorie più importanti della storia recente nerazzurra. Nike ha voluto recuperare proprio quell’estetica senza inserire direttamente il vecchio sponsor.

L’omaggio alla maglia del 1998-99

Il riferimento più evidente resta la terza divisa della stagione, caratterizzata proprio dal blu, dalla grande fascia nera centrale e dal colletto scuro.

Non si tratta quindi di una semplice rivisitazione cromatica, ma di un vero omaggio a una fase precisa della storia dell’Inter e alla prima parte del lungo rapporto tra Nike e il club nerazzurro.

La nuova maglia fa parte della linea “Third Energy” rétro realizzata dal marchio americano ed è disponibile a partire da ottobre 2026.