VIDEO / Chivu: “Sono io il colpevole. Ma perché l’Inter è sempre obbligata a vincere?”

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Potrebbe esserci un gradito ritorno nella prossima stagione per tutti i tifosi dell'Inter. Un ritorno che sa tanto di storia, e che profuma di nostalgia. Secondo quanto riferito dal sito specializzato footyheadlines.com, infatti, la maglia da trasferta dei nerazzurri dovrebbe ripresentare lo storico logo con le strisce trasversali nerazzurre e il biscione al centro, logo principale del club tra il 1979 e il 1988.

footyheadlines.com

La maglietta dovrebbe essere, come da tradizione, bianca, con inserti in blu "lyon". Un'iniziativa voluta anche da Nike, sponsor tecnico dell'Inter, per celebrare i 120 anni della società, che verranno compiuti proprio nel 2028. La presentazione della seconda maglia è prevista per l'estate 2027